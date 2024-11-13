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Posted 13 ноября, 15:09

Published 13 ноября, 15:09

Modified 13 ноября, 18:28

Updated 13 ноября, 18:28

Теплую остановку установили в Уфе

В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя

13 ноября 2024, 15:09
Фото: Тг-канал Антона Тарасова.

Теплую остановку установили в Уфе

В Уфе, в районе Дёма, установили первую «теплую» автобусную остановку на улице Правды, сообщил глава местной администрации Антон Тарасов в среду, 13 ноября.

Новый павильон оборудован обогревателем, освещением и системой видеонаблюдения, что позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров в холодное время года.

Монтаж остановки завершится в ближайшие дни. Власти района призывают жителей и гостей бережно относиться к новому общественному имуществу, чтобы сохранить его функциональность и безопасность.

Ранее на этом месте находился незаконно установленный магазинчик, который снесли из-за отсутствия документов.

— Работа по улучшению инфраструктуры района продолжится: в планах администрации города — установка новых павильонов ожидания транспорта и модернизация существующих, чтобы создать комфортные условия для всех пассажиров городской системы движения, — озвучивает планы Антон Тарасов.
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