В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя

Posted 13 ноября, 15:09
Published 13 ноября, 15:09
Modified 13 ноября, 18:28
Updated 13 ноября, 18:28
Новый павильон оборудован обогревателем, освещением и системой видеонаблюдения, что позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров в холодное время года.
Монтаж остановки завершится в ближайшие дни. Власти района призывают жителей и гостей бережно относиться к новому общественному имуществу, чтобы сохранить его функциональность и безопасность.
Ранее на этом месте находился незаконно установленный магазинчик, который снесли из-за отсутствия документов.
— Работа по улучшению инфраструктуры района продолжится: в планах администрации города — установка новых павильонов ожидания транспорта и модернизация существующих, чтобы создать комфортные условия для всех пассажиров городской системы движения, — озвучивает планы Антон Тарасов.