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Обвал грунта

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2024
Сегодня в Уфе: аномальное тепло и «сползающий» город
19 ноября, 19:00
Неделя в Башкирии: обезглавленная администрация, скандал с тараканами, мэр на СВО
15 ноября, 14:24
Уфа сползает
12 ноября, 16:17
Мэр Уфы съездил на место, где у людей из-под ног ушла земля
В Уфе чиновники провели рабочий выезд на участок улицы Бехтерева, где произошел обвал грунта. Об этом сообщили в администрации города.
3 апреля, 15:19
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
На месте происшествия работают 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
19 марта, 07:25
Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании
Работы по устранению последствий обвала планируется начать только на следующей неделе.
8 февраля, 14:08
Известна причина обрушения грунта в микрорайоне Глумилино в Уфе
8 февраля, 12:12
Недалеко от скандального Кошкиного леса в Уфе произошёл обвал грунта
8 февраля, 11:07
2020
В Уфе спасатели ликвидировали обвал грунта около газопровода
24 марта 2020, 11:05
2017
В Уфе коммунальщики справились с провалом грунта посреди города
26 ноября 2017, 05:24
В Уфе на улице Победы просел грунт
9 ноября 2017, 12:17

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