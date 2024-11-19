mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 19:00

Published 19 ноября, 19:00

Modified 19 ноября, 19:00

Updated 19 ноября, 19:00

Сегодня в Уфе: аномальное тепло и «сползающий» город

Сегодня в Уфе: аномальное тепло и «сползающий» город

19 ноября 2024, 19:00
Фото: мэрия Уфы.
Рассказываем всё, что нужно знать жителям башкирской столицы к среде, 20 ноября.

Погода в Уфе

В среду, 20 ноября, в столице Башкирии ждут облачную погоду, а также мокрый снег и дождь. Водителям города следует быть готовым к ряду опасных явлений, таких как налипание снега на ветки деревьев и провода линий электропередач, а также гололёду и снежному накату.

Ветер — юго-западного направления, от 7 до 12 м/с. Ночью и ранним утром похолодает до 0°C… -2°C. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 0°C… +2°C.

Как передают синоптики, к концу недели в Республике ожидается аномальное тепло, которое превысит норму на 4-6°C.

Атмосферный фронт принесёт мокрый снег в Башкирию
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В среду, 20 ноября, «Уфаводоканал» восстановит холодное водоснабжение в Кузнецовском Затоне. Напомним, ранее в микрорайоне его отключили в частном секторе, социальных объектах и двух многоэтажках. Запуск трубопровода обещался в 09:00.

Уфимка поставила наглый автосалон на место
Узнать подробнее

Как не умереть от голода в Уфе

Росстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания к ноябрю 2024 года в Башкортостане. По информации ведомства, в этом месяце она составила ₽5`841. Эксперты отмечают, что среди регионов Приволжского федерального округа самая дорогая минимальная корзина — у покупателей в Пермском крае. Там набор продуктов обойдется в ₽6 324. В среднем по России цена списка товаров установилась к ноябрю 2024 на уровне ₽6 625.

Уфимцы против стройки человейника вместо леса
Узнать подробнее

Новогодняя атмосфера

Власти Республики отчитались о ходе установки украшений в городах и сёлах региона. По словам чиновников, в этот раз по всей Башкирии появятся 826 ледовых городкови 1865 ёлок. Кроме того, в муниципалитетах развесят 250 км гирлянд — таким количеством иллюминации в Уфе можно было бы обернуть 28 проспектов Октября, 33 проспекта Салавата Юлаева и столько же улиц Менделеева.

Тем временем в магазинах Башкирии подорожали масло и икра — «новогодний бутерброд» в регионе набрал в цене 22,9% по сравнению с сентябрём. За год же стоимость этих продуктов увеличилась на 31,52%.

Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
Узнать подробнее

«Отменённая» Арбенина

Вслед за другими регионами России, жаловаться на концерт «Ночных снайперов» стали политически-активные жители Уфы. Впрочем, выполнять просьбы недовольной части горожан власти не торопятся — в Минкульте в ответ на жалобы лишь развели руками и отметили, что выступление организовано на коммерческой площадке, не подчинённой ведомству.

Минкульт отказался отменять концерт Арбениной в Уфе
Узнать подробнее

Речные трамваи в Уфе

В Башкирии по реке Белой могут начать курсировать прогулочные катера — такие планы озвучили власти Башкирии по итогам участия в московском форуме «Транспорт России» во вторник, 19 ноября.

Если в 2025 году руководство Башкортостана достигнет соглашения с компанией «ВосходЪ. Пассажирский порт», экологичные катера начнут курсировать по реке Белой в 2026 году.

Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии
Узнать подробнее

Новый мост в Уфе

Ещё одной темой обсуждения на форуме стало возведение новой переправы через реку Белую — мост должен будет связать Нижегородку с остальной частью Уфы. Сейчас объект находится на этапе проектирования. Какие-либо другие подробности о новом путепроводе пока неизвестны.

В Уфе хотят построить новый мост
Узнать подробнее

Уфа сползающая

В столице Башкирии на улице Генерала Рыленко обвалился грунт. Местные жители винят во всём местную администрацию, а также недоумевают, почему этому участку не было уделено внимание, хотя совсем неподалёку ещё в октябре открывали масштабный транспортный проект по развязке улиц Рыленко и Пугачёва.

Впрочем, в мэрии заявили, что при благоустройстве склонов вдоль дороги они пытались получить доступ и к впоследствии обвалившемуся, однако не смогли — участок находился в частной собственности.

Уфа опять сползает
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе поставят пиксельную елкуМужчину забили гвоздодером во время застолья в БашкирииВ Уфе хотят построить новый мост
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#ЖКХ#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика