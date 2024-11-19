Сегодня в Уфе: аномальное тепло и «сползающий» город

Власти Республики отчитались о ходе установки украшений в городах и сёлах региона. По словам чиновников, в этот раз по всей Башкирии появятся 826 ледовых городкови 1865 ёлок. Кроме того, в муниципалитетах развесят 250 км гирлянд — таким количеством иллюминации в Уфе можно было бы обернуть 28 проспектов Октября, 33 проспекта Салавата Юлаева и столько же улиц Менделеева.