Сегодня в Уфе: аномальное тепло и «сползающий» город

Posted 19 ноября, 19:00
Published 19 ноября, 19:00
Modified 19 ноября, 19:00
Updated 19 ноября, 19:00
В среду, 20 ноября, в столице Башкирии ждут облачную погоду, а также мокрый снег и дождь. Водителям города следует быть готовым к ряду опасных явлений, таких как налипание снега на ветки деревьев и провода линий электропередач, а также гололёду и снежному накату.
Ветер — юго-западного направления, от 7 до 12 м/с. Ночью и ранним утром похолодает до 0°C… -2°C. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 0°C… +2°C.
Как передают синоптики, к концу недели в Республике ожидается аномальное тепло, которое превысит норму на 4-6°C.
В среду, 20 ноября, «Уфаводоканал» восстановит холодное водоснабжение в Кузнецовском Затоне. Напомним, ранее в микрорайоне его отключили в частном секторе, социальных объектах и двух многоэтажках. Запуск трубопровода обещался в 09:00.
Росстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания к ноябрю 2024 года в Башкортостане. По информации ведомства, в этом месяце она составила ₽5`841. Эксперты отмечают, что среди регионов Приволжского федерального округа самая дорогая минимальная корзина — у покупателей в Пермском крае. Там набор продуктов обойдется в ₽6 324. В среднем по России цена списка товаров установилась к ноябрю 2024 на уровне ₽6 625.
Власти Республики отчитались о ходе установки украшений в городах и сёлах региона. По словам чиновников, в этот раз по всей Башкирии появятся 826 ледовых городкови 1865 ёлок. Кроме того, в муниципалитетах развесят 250 км гирлянд — таким количеством иллюминации в Уфе можно было бы обернуть 28 проспектов Октября, 33 проспекта Салавата Юлаева и столько же улиц Менделеева.
Тем временем в магазинах Башкирии подорожали масло и икра — «новогодний бутерброд» в регионе набрал в цене 22,9% по сравнению с сентябрём. За год же стоимость этих продуктов увеличилась на 31,52%.
Вслед за другими регионами России, жаловаться на концерт «Ночных снайперов» стали политически-активные жители Уфы. Впрочем, выполнять просьбы недовольной части горожан власти не торопятся — в Минкульте в ответ на жалобы лишь развели руками и отметили, что выступление организовано на коммерческой площадке, не подчинённой ведомству.
В Башкирии по реке Белой могут начать курсировать прогулочные катера — такие планы озвучили власти Башкирии по итогам участия в московском форуме «Транспорт России» во вторник, 19 ноября.
Если в 2025 году руководство Башкортостана достигнет соглашения с компанией «ВосходЪ. Пассажирский порт», экологичные катера начнут курсировать по реке Белой в 2026 году.
Ещё одной темой обсуждения на форуме стало возведение новой переправы через реку Белую — мост должен будет связать Нижегородку с остальной частью Уфы. Сейчас объект находится на этапе проектирования. Какие-либо другие подробности о новом путепроводе пока неизвестны.
В столице Башкирии на улице Генерала Рыленко обвалился грунт. Местные жители винят во всём местную администрацию, а также недоумевают, почему этому участку не было уделено внимание, хотя совсем неподалёку ещё в октябре открывали масштабный транспортный проект по развязке улиц Рыленко и Пугачёва.
Впрочем, в мэрии заявили, что при благоустройстве склонов вдоль дороги они пытались получить доступ и к впоследствии обвалившемуся, однако не смогли — участок находился в частной собственности.