Мэр Уфы съездил на место, где у людей из-под ног ушла земля

Напомним, происшествие случилось днем 1 апреля. На месте гаражного комплекса произошло сползание грунта в овраг. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал, ситуация под контролем. Отрезок улицы Бехтерева между домам №10А и 16 закрыли до 2 мая.