mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Мавлиев проверил место обвала грунта в Уфе

Мэр Уфы съездил на место, где у людей из-под ног ушла земля

3 апреля 2024, 15:19
Фото: мэрия Уфы

Мавлиев проверил место обвала грунта в Уфе

В Уфе чиновники провели рабочий выезд на участок улицы Бехтерева, где произошел обвал грунта. Об этом сообщили в администрации города.

Комиссия, как гласит публикация мэрии, «обсудила дальнейшие действий и меры по предотвращению ЧП». Сейчас специалисты заняты переносом гаражей на безопасный участок, а также готовятся укрепить склон оврага.

Обвалом грунта у жилого дома в Уфе занялась комиссия по ЧС
Узнать подробнее

Напомним, происшествие случилось днем 1 апреля. На месте гаражного комплекса произошло сползание грунта в овраг. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал, ситуация под контролем. Отрезок улицы Бехтерева между домам №10А и 16 закрыли до 2 мая.

#Происшествия#Уфа#Обвал грунта
Подпишитесь
Поджог за 20 тысяч: что известно о троих подростках-диверсантах из Уфы
Сегодня, 14:12
«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы
Сегодня, 14:59
«Поразительная наивность»: известны подробности о планировавшейся в Уфе диверсии
Сегодня, 11:04
12 человек задержали в Уфе
Сегодня, 08:34
В результате атаки беспилотника по Татарстану пострадал студент из Уфы
Сегодня, 08:15
Атаки украины взвинтили цены на бензин в России
Вчера, 18:00
"