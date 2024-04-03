Мэр Уфы съездил на место, где у людей из-под ног ушла земля

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Комиссия, как гласит публикация мэрии, «обсудила дальнейшие действий и меры по предотвращению ЧП». Сейчас специалисты заняты переносом гаражей на безопасный участок, а также готовятся укрепить склон оврага.
Напомним, происшествие случилось днем 1 апреля. На месте гаражного комплекса произошло сползание грунта в овраг. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал, ситуация под контролем. Отрезок улицы Бехтерева между домам №10А и 16 закрыли до 2 мая.