Недалеко от скандального Кошкиного леса в Уфе произошёл обвал грунта

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. Видео опубликовал канал «БашДТП | Bash.dtp.official». На кадрах видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца:
— Уважаемые жильцы! Напротив 3 подъезда по Нуриева, 23 произошёл обвал грунта вместе с колодцем. Диаметр — около 4 метров. Выставлено ограждение, аварийная бригада водоканала — вызвана. — автор видео.
Автор видео попросил не ставить поблизости с местом провала автомобили и не подходить к провалу, а также следить за детьми.
Недалеко от дома по адресу Рудольфа Нуриева, 23 в настоящее время идёт строительного комплекса «Холмогоры». Жители «Глумилино» обращались к властям с просьбой сохранить лес и предупреждали о сложных геологических условиях. На сложные геологические условия, которые не позволяют строить объекты выше 9 этажей, обратил внимание корреспондент Mkset.ru во время встречи жителей микрорайона с застройщиками, руководством БашРТС и Октябрьского района. Представитель застройщика заявил, что результаты экспертизы позволяют повысить этажность новых домов до 25 и 32 этажей.
Отметим, что район возле «Планеты» продолжат активно застраиваться. Вскоре население микрорайона может увеличиться до 13 тыс человек.