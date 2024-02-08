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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Уфе недалеко от места строительства жилого комплекса обвалился грунт

Недалеко от скандального Кошкиного леса в Уфе произошёл обвал грунта

8 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Уфе недалеко от места строительства жилого комплекса обвалился грунт

Диаметр обвала составляет несколько метров.

В микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. Видео опубликовал канал «БашДТП | Bash.dtp.official». На кадрах видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца:

— Уважаемые жильцы! Напротив 3 подъезда по Нуриева, 23 произошёл обвал грунта вместе с колодцем. Диаметр — около 4 метров. Выставлено ограждение, аварийная бригада водоканала — вызвана. — автор видео.

Автор видео попросил не ставить поблизости с местом провала автомобили и не подходить к провалу, а также следить за детьми.

Видео: <a href="https://t.me/bdtprb">https://t.me/bdtprb</a>

Недалеко от дома по адресу Рудольфа Нуриева, 23 в настоящее время идёт строительного комплекса «Холмогоры». Жители «Глумилино» обращались к властям с просьбой сохранить лес и предупреждали о сложных геологических условиях. На сложные геологические условия, которые не позволяют строить объекты выше 9 этажей, обратил внимание корреспондент Mkset.ru во время встречи жителей микрорайона с застройщиками, руководством БашРТС и Октябрьского района. Представитель застройщика заявил, что результаты экспертизы позволяют повысить этажность новых домов до 25 и 32 этажей.

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Отметим, что район возле «Планеты» продолжат активно застраиваться. Вскоре население микрорайона может увеличиться до 13 тыс человек.

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#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обвал грунта#Идэль Гумеров#Глумилино
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