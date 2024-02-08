Недалеко от скандального Кошкиного леса в Уфе произошёл обвал грунта

Недалеко от дома по адресу Рудольфа Нуриева, 23 в настоящее время идёт строительного комплекса «Холмогоры». Жители «Глумилино» обращались к властям с просьбой сохранить лес и предупреждали о сложных геологических условиях. На сложные геологические условия, которые не позволяют строить объекты выше 9 этажей, обратил внимание корреспондент Mkset.ru во время встречи жителей микрорайона с застройщиками, руководством БашРТС и Октябрьского района. Представитель застройщика заявил, что результаты экспертизы позволяют повысить этажность новых домов до 25 и 32 этажей.