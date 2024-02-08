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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Ситуацию с обрушением грунта в Уфе прокомментировал Уфаводоканал

Известна причина обрушения грунта в микрорайоне Глумилино в Уфе

8 февраля 2024, 12:12
Фото: mkset.ru

Ситуацию с обрушением грунта в Уфе прокомментировал Уфаводоканал

Яма диаметров в несколько метров образовалась во дворе жилого дома по улице Рудольфа Нуреева.

Ранее в уфимском микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. На кадрах видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.

Как сообщили Mkset в пресс-службе «Уфаводоканала», обрушение грунта произошло в результате повреждения плиты перекрытия канализационного колодца во время снегоуборочных работ.

— Канализационные трубы не повреждены, водоснабжение будет производиться в штатном режиме. Начались работы по замене плит перекрытия, — добавили в «Уфаводоканале».

По словам прибывшего на место происшествия корреспондента Mkset, место обвала уже огородили. Работники «Уфаводоканала» в ожидании указаний.

#Общество#Происшествия#Новости Уфы#Обвал грунта#Азамат Нухов#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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