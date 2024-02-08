Известна причина обрушения грунта в микрорайоне Глумилино в Уфе

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Ранее в уфимском микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. На кадрах видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.
Как сообщили Mkset в пресс-службе «Уфаводоканала», обрушение грунта произошло в результате повреждения плиты перекрытия канализационного колодца во время снегоуборочных работ.
— Канализационные трубы не повреждены, водоснабжение будет производиться в штатном режиме. Начались работы по замене плит перекрытия, — добавили в «Уфаводоканале».
По словам прибывшего на место происшествия корреспондента Mkset, место обвала уже огородили. Работники «Уфаводоканала» в ожидании указаний.