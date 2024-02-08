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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании

Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании

8 февраля 2024, 14:08
Фото: 1MI
Работы по устранению последствий обвала планируется начать только на следующей неделе.

Как сообщил представитель управляющей компании ТСЖ «Глумилино», работы по устранению проблемы начнутся, ориентировочно, в понедельник, 12 февраля.

Напомним, обвал грунта произошел сегодня в уфимском микрорайоне «Глумилино». На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.

Рабочие приступили к устранению последствий обвала грунта в Уфе
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В настоящий момент на месте происшествия работает спецтехника. Как сообщили корреспонденту Mkset, на месте обвала будут устанавливать временную плиту перекрытия.

#Общество#Происшествия#Управляющие компании#Новости Уфы#Обвал грунта#Азамат Нухов#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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