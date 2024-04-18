Депутат горсовета Уфы «подсунул» отчёт о благоустройстве не той набережной

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Ответственные за проведение национального проекта «Жильё и городская среда» в Республике Башкортостан отчитались о якобы выполненном благоустройстве улицы Набережная реки Уфы в Сипайлово. Однако в качестве подтверждения выполненных работ были приложены фотографии набережной реки Белой. Куратором территории является депутат Горсовета Руслан Кинзикеев.
На оплошность властей обратил внимание телеграм-канал «Уфаситими». Официальный сайт нацпроекта «Жильё и городская среда» в Республике Башкортостан содержит раздел о реализованных проектах. В числе таковых оказалось «Благоустройство Набережной реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Страница содержит протокол заседания общественной комиссии, которая утвердила список общественных территорий, подлежащих благоустройству. Список был составлен на основании голосования граждан. Документ датирован 1 июня 2022 года.
В число благоустраиваемых объектов попали сад имени Аксакова (объект №1, 18,251 тыс голосов), сквер имени Альбанова (17,068 тыс голосов), лесопарк Лесоводов (14,824 тыс голосов), сад имени Аксакова (объект №2, 12,556 тыс голосов) и Набережная реки Уфы (10,978 голосов). Таким образом, в первую очередь планировалось благоустроить сад имени Аксакова и прилегающие территории. Благоустройство других общественных пространств общественная комиссия под руководством депутата Горсовета Уфы Руслана Кинзекеева отложила до определения финансирования.
Однако несмотря на то, что Набережная реки Уфы не стала победителем голосования, проект благоустройства получил отметку о реализации. Якобы территория обрела новый вид в 2023 году.
Как видно из прикреплённого к описанию проекта изображения, после благоустройства на сипайловской набережной должны были появиться скейт-парк, летнее кафе, места для отдыха со скамейками и освещением.
В границах данной территории предусмотрено размещение прогулочных зон, тихого отдыха, зрелищных мероприятий, зоны активного отдыха. Кроме того, проектом предлагается размещение разнообразных элементов инфраструктуры, необходимых для комфортного пребывания населения, таких как предприятия общественного питания, прокат спортивного инвентаря, торговые точки и другие. Предусматривается замена покрытий, насыщение озеленением и освещением. -
Однако кураторы территории не ограничились отметкой о реализации проекта. Подраздел «Отчёт о реализации территории» предполагает, что в нём будут размещены фотографии общественного пространства после проведения благоустройства. Фотографии действительно были размещены, однако содержат они не Набережную реки Уфы, а набережную Белой возле Конгресс-холла.
«Вишенкой на торте» является документ, прикреплённый внизу страницы. Он называется «Благоустройство Набережной реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Но открыв ссылку, мы обнаружили, что о ремонте Набережной реки Уфы в документе речи не идёт. Страницу, которую увидит пользователь, представляет собой копию акта приёма-передачи выполненных работ по благоустройству… сквера имени Альбанова от 30 ноября 2023 года. Со стороны городских властей документ подписан начальником Управления капитального строительства.
Редакция отправила запросы о благоустройстве сипайловской набережной в мэрию Уфы и попросила прокомментировать ситуацию депутата Горсовета Руслана Кинзекеева. На прошлой неделе мы рассказывали о том, как на самом деле выглядит забытая властями Набережная реки Уфы.