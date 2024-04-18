Депутат горсовета Уфы «подсунул» отчёт о благоустройстве не той набережной

«Вишенкой на торте» является документ, прикреплённый внизу страницы. Он называется «Благоустройство Набережной реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Но открыв ссылку, мы обнаружили, что о ремонте Набережной реки Уфы в документе речи не идёт. Страницу, которую увидит пользователь, представляет собой копию акта приёма-передачи выполненных работ по благоустройству… сквера имени Альбанова от 30 ноября 2023 года. Со стороны городских властей документ подписан начальником Управления капитального строительства.