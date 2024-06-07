Чиновников Башкирии оштрафовали за мусор

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В ходе проверки прокуратуры установлено, что в 2021 году Минприроды России и Правительство Башкортостана заключили соглашение о субсидии на устранение несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба окружающей среде. Однако, одно из мероприятий в установленный срок выполнено не было.
По инициативе прокуратуры заместитель министра природных ресурсов и экологии республики был оштрафован по статье 15.15.3 КоАП РФ (нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов) на 10 тысяч рублей.
Прокуратура продолжает контролировать ситуацию. Срыв реализации нацпроектов может негативно сказаться на развитии региона и привести к потере федерального финансирования, сообщают в ведомстве.