Чиновников Башкирии оштрафовали за мусор

В ходе проверки прокуратуры установлено, что в 2021 году Минприроды России и Правительство Башкортостана заключили соглашение о субсидии на устранение несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба окружающей среде. Однако, одно из мероприятий в установленный срок выполнено не было.