Башкирию похвалили в Москве

Posted 21 октября, 08:36
Published 21 октября, 08:36
Modified 21 октября, 08:38
Updated 21 октября, 08:38
Марат Хуснуллин озвучил результаты работы на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В рамках обсуждения были рассмотрены достижения за девять месяцев 2024 года и основные направления реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По предварительным данным, наблюдается позитивная тенденция: с 2020 года объём строительных работ увеличился более чем на 30%, в этом году рост составил почти 3%. Завершается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», который будет продолжен в новом проекте «Инфраструктура для жизни».
К 2024 году Башкортостан выполнил план по вводу жилья на 95%: за девять месяцев введено 2 млн 255 тыс. квадратных метров, что ставит Республику на 8-е место в России по данному показателю. В рамках федеральной программы «Стимул» сейчас строится 9 объектов, а всего с 2019 года введено 2,7 млн кв. метров жилья. Республика также успешно завершила программу переселения из аварийного жилья и разработала новый план на 2024–2030 годы.
В 2024 году в Республике Башкортостан было построено 13 социальных объектов, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. В рамках национальных проектов были возведены гимназии в Стерлитамаке и Уфе, а также Дворец борьбы в столице региона. До конца года в рамках тех же проектов планируется открытие нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек» и поликлиники в Кушнаренково, рассчитанной на 320 посещений.
Напомним, 17 октября 2024 года Уфу посетил глава государства Владимир Путин. Рабочий визит проходил в канун проводимого в столице форума «Россия — страна спортивная». Поездка Владимира Путина в Уфу завершилась общением с горожанами на улице и совещанием с Радием Хабировым, главой Республики Башкортостан.