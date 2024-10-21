Башкирию похвалили в Москве

К 2024 году Башкортостан выполнил план по вводу жилья на 95%: за девять месяцев введено 2 млн 255 тыс. квадратных метров, что ставит Республику на 8-е место в России по данному показателю. В рамках федеральной программы «Стимул» сейчас строится 9 объектов, а всего с 2019 года введено 2,7 млн кв. метров жилья. Республика также успешно завершила программу переселения из аварийного жилья и разработала новый план на 2024–2030 годы.



В 2024 году в Республике Башкортостан было построено 13 социальных объектов, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. В рамках национальных проектов были возведены гимназии в Стерлитамаке и Уфе, а также Дворец борьбы в столице региона. До конца года в рамках тех же проектов планируется открытие нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек» и поликлиники в Кушнаренково, рассчитанной на 320 посещений.