Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина

— «Республика всегда была оплотом страны. Наши жители поколение за поколением добросовестно работают на благо страны. Во все времена наши воины встают на защиту Отечества. Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, во время специальной военной операции. Должным образом развивается экономика республики, это тоже очень важно в сложных для страны условиях. Гордимся высокой оценкой Владимира Владимировича и очень ею дорожим,» — отметил Радий Хабиров в своём посте.