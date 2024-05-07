Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Радий Хабиров на страничке своего телеграмм канала написал пост, посвященный сегодняшней инаугурации Президента России Владимира Путина.
Также Глава республики поделился фотографиями, которые сделал во время церемонии, отметив, что она всегда проходит в особой атмосфере, и что это событие определяет уверенное развитие страны на ближайшие шесть лет.
— «Сейчас мы ждем дальнейших решений, в том числе по тем направлениям, которые Владимир Владимирович обозначил в своем Послании. Большинство новых нацпроектов начнет работать с 2025 года. Мы уже готовим проекты для ремонта детских садов, колледжей, университетов. Продолжится ремонт школ, поликлиник, ремонт дорог», — написал Радий Хабиров.
Также руководитель региона подчеркнул, что для республики ценно то тепло и уважение, с которым Президент относится к Башкортостану.
— «Республика всегда была оплотом страны. Наши жители поколение за поколением добросовестно работают на благо страны. Во все времена наши воины встают на защиту Отечества. Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, во время специальной военной операции. Должным образом развивается экономика республики, это тоже очень важно в сложных для страны условиях. Гордимся высокой оценкой Владимира Владимировича и очень ею дорожим,» — отметил Радий Хабиров в своём посте.
Напомним, сегодня после принятия присяги Президент России Владимир Путин произнес речь, где сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Президент отметил, что интересы, безопасность народов России будут для него превыше всего. Также Путин сказал, что ключевым приоритетом России являются народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций, подчеркнув необходимость вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России. Кроме того Президент страны отметил, как важно обеспечить надёжность преемственности в развитии России на десятилетия вперед.