mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Радий Хабиров побывал на церемонии инаугурации Владимира Путина

Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина

7 мая 2024, 12:51
Фото: ТК Радия Хабирова

Радий Хабиров побывал на церемонии инаугурации Владимира Путина

Глава Башкирии рассказал, как на самом деле Президент относится к региону.

Радий Хабиров на страничке своего телеграмм канала написал пост, посвященный сегодняшней инаугурации Президента России Владимира Путина.

Фото: ТК Радия Хабирова

Также Глава республики поделился фотографиями, которые сделал во время церемонии, отметив, что она всегда проходит в особой атмосфере, и что это событие определяет уверенное развитие страны на ближайшие шесть лет.

— «Сейчас мы ждем дальнейших решений, в том числе по тем направлениям, которые Владимир Владимирович обозначил в своем Послании. Большинство новых нацпроектов начнет работать с 2025 года. Мы уже готовим проекты для ремонта детских садов, колледжей, университетов. Продолжится ремонт школ, поликлиник, ремонт дорог», — написал Радий Хабиров.

Также руководитель региона подчеркнул, что для республики ценно то тепло и уважение, с которым Президент относится к Башкортостану.

— «Республика всегда была оплотом страны. Наши жители поколение за поколением добросовестно работают на благо страны. Во все времена наши воины встают на защиту Отечества. Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, во время специальной военной операции. Должным образом развивается экономика республики, это тоже очень важно в сложных для страны условиях. Гордимся высокой оценкой Владимира Владимировича и очень ею дорожим,» — отметил Радий Хабиров в своём посте.

Напомним, сегодня после принятия присяги Президент России Владимир Путин произнес речь, где сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Президент отметил, что интересы, безопасность народов России будут для него превыше всего. Также Путин сказал, что ключевым приоритетом России являются народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций, подчеркнув необходимость вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России. Кроме того Президент страны отметил, как важно обеспечить надёжность преемственности в развитии России на десятилетия вперед.

Читайте также:
Путин поддержал Хабирова на выборах в БашкирииВладимир Путин посетил стенд Санкт-Петербурга на ВДНХВладимир Путин похвалил Башкирию за хороший темп развития жилищного строительства
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Владимир Путин#Новости Башкирии
Подпишитесь
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
Сегодня, 09:31
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы
Сегодня, 10:29
Причина задержания министра транспорта названа следствием
Сегодня, 07:11
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Сегодня, 08:20
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
"