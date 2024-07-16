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Башкирию превратят в регион пляжного отдыха

Башкирию превратят в регион пляжного отдыха

16 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Оборудованные места для купания должны появиться в каждом населенном пункте региона и минимизировать число жертв утопления, считает премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Такое решение стало итогом печальной статистики купального сезона в Башкирии. К июлю 2024 года в регионе утонули 35 человек, к середине июля — уже более полусотни. Печальная статистика пополняется практически ежедневно. Для минимизации рисков утонуть во время отдыха Андрей Назаров предложил оборудовать пляжи в каждом населенном пункте Башкирии. Причем, число безопасных мест для купания должно быть в прямой пропорции с населением. Чем больше человек живут в селе и деревне — тем больше пляжей.

— Поручил ответственным ведомствам в двухмесячный срок разработать программу по оснащению всех населённых пунктов организованными местами для купания, — рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что на 16 июля 2024 года в Башкирии для купания оборудовано 171 безопасные зоны. Это на 15% больше, чем в 2023 году. Спасатели ежедневно проводят профилактические рейды по стихийным местам отдыха у воды, где купание запрещено. Согласно данным Андрея Назарова, ежедневно с начала купального сезона 2024 года проводится почти по 300 таких рейдов.

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