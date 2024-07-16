Башкирию превратят в регион пляжного отдыха

Такое решение стало итогом печальной статистики купального сезона в Башкирии. К июлю 2024 года в регионе утонули 35 человек, к середине июля — уже более полусотни. Печальная статистика пополняется практически ежедневно. Для минимизации рисков утонуть во время отдыха Андрей Назаров предложил оборудовать пляжи в каждом населенном пункте Башкирии. Причем, число безопасных мест для купания должно быть в прямой пропорции с населением. Чем больше человек живут в селе и деревне — тем больше пляжей.



— Поручил ответственным ведомствам в двухмесячный срок разработать программу по оснащению всех населённых пунктов организованными местами для купания, — рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем Telegram-канале.