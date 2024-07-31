Радий Хабиров призвал «сделать это»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Тысячи граждан республики смогли получить медицинские консультации в рамках встреч со специалистами, курсирующими по Башкортостану на поездах здоровья. После осмотра и диагностики пациента при наличии оснований могут направить на прохождения дообследования. Глава республики отметил, что благодаря этому удалось выявить у граждан подозрение на наличие опасных заболеваний: сахарного диабета, туберкулеза и др.
Хабиров призвал жителей Башкортостана внимательно следить за своим здоровьем и не игнорировать возможность пройти обследования. В частности, речь идет о жителях сел и других небольших населенных пунктов, чьи жители для посещения врача вынуждены отправляться в райцентр.
— Всех, кто еще не прошел обследование в этом году, призываю сделать это, — сказал глава региона.
Ознакомиться с графиком работы поездов можно на фото ниже. Отмечается, что для посещения врачей предварительная запись не требуется. С собой гражданам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.