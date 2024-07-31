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Радий Хабиров призвал «сделать это»

Радий Хабиров призвал «сделать это»

31 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Глава республики опубликовал новый пост в соцсетях.

Тысячи граждан республики смогли получить медицинские консультации в рамках встреч со специалистами, курсирующими по Башкортостану на поездах здоровья. После осмотра и диагностики пациента при наличии оснований могут направить на прохождения дообследования. Глава республики отметил, что благодаря этому удалось выявить у граждан подозрение на наличие опасных заболеваний: сахарного диабета, туберкулеза и др.

Хабиров призвал жителей Башкортостана внимательно следить за своим здоровьем и не игнорировать возможность пройти обследования. В частности, речь идет о жителях сел и других небольших населенных пунктов, чьи жители для посещения врача вынуждены отправляться в райцентр.

— Всех, кто еще не прошел обследование в этом году, призываю сделать это, — сказал глава региона.

Ознакомиться с графиком работы поездов можно на фото ниже. Отмечается, что для посещения врачей предварительная запись не требуется. С собой гражданам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Фото: Радий Хабиров/Telegram
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