Радий Хабиров призвал «сделать это»

Тысячи граждан республики смогли получить медицинские консультации в рамках встреч со специалистами, курсирующими по Башкортостану на поездах здоровья. После осмотра и диагностики пациента при наличии оснований могут направить на прохождения дообследования. Глава республики отметил, что благодаря этому удалось выявить у граждан подозрение на наличие опасных заболеваний: сахарного диабета, туберкулеза и др.