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В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком

В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком

28 июля 2024, 05:01
Фото: 1MI
Ведомство контролирует ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна.

Обстановка с ливневым паводком Башкортостане нормализуется. Так, в воскресенье, 27 июля, были сняты с контроля десять ситуаций, возникших на фоне обильных осадков. Речь идет про Баймакский и Белорецкий районы, а также про Сибай.

В то же время в Учалинский район от МЧС был направлен аэромобильный отряд. В его состав вошли 11 сотрудников ведомства и две единицы техники. В Белорецком районе был подготовлен опорный пункт Главного управления в составе 10 человек на 3 единиц специальной техники. На контроле остаются неблагоприятные ситуации в ряде других муниципалитетов.

Напомним, прошедшие по республике ранее сильные дожди оставили в изоляции несколько населенных пунктов в Учалинском районе. Осадки привели к тому, что там размыты дороги и выведены из строя мосты.

Ситуацию с ливневым паводком в Башкирии прокомментировали в МЧС
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