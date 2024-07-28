В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Обстановка с ливневым паводком Башкортостане нормализуется. Так, в воскресенье, 27 июля, были сняты с контроля десять ситуаций, возникших на фоне обильных осадков. Речь идет про Баймакский и Белорецкий районы, а также про Сибай.
В то же время в Учалинский район от МЧС был направлен аэромобильный отряд. В его состав вошли 11 сотрудников ведомства и две единицы техники. В Белорецком районе был подготовлен опорный пункт Главного управления в составе 10 человек на 3 единиц специальной техники. На контроле остаются неблагоприятные ситуации в ряде других муниципалитетов.
Напомним, прошедшие по республике ранее сильные дожди оставили в изоляции несколько населенных пунктов в Учалинском районе. Осадки привели к тому, что там размыты дороги и выведены из строя мосты.