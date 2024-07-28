В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком

В то же время в Учалинский район от МЧС был направлен аэромобильный отряд. В его состав вошли 11 сотрудников ведомства и две единицы техники. В Белорецком районе был подготовлен опорный пункт Главного управления в составе 10 человек на 3 единиц специальной техники. На контроле остаются неблагоприятные ситуации в ряде других муниципалитетов.