Дожди затопили деревню в Башкирии

Обильные продолжительные ливни вызвали подъем уровня воды в реке Малый Кизил, и она затопила деревню Нижнее Абдряшево Абзелиловского района в Башкирии в понедельник, 15 июля. Вода скрыла почти половину деревни. Из 16 дворов под водой оказались шесть. Всего в деревне живут 65 человек. На месте подтоплений дежурят спасатели. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС Башкирии в круглосуточном режиме.



Всего ливни июля 2024 года угрожают еще пяти населенным пунктам в трех районах Башкирии. Под угрозой затопления села в Абзелиловском, Аургазинском и Белорецком районах. Вместе с этим большая вода ушла из Мелеузовского района. Там из-за разлива реки эвакуировали загородную базу отдыха, а также готовились к эвакуации трех летних лагерей для детей в Мелеузовском районе Башкирии.



Напомним, ранее спасатели эвакуировали воспитанников смены детского лагеря «Мурадым» в Кугарчинском районе Башкирии. Подъем уровня воды дождями привёл к тому, что детей пришлось вызволять на лодках. Для эвакуации почти 50 человек спасателям пришлось 12 июля сделать 20 водных рейсов. Некоторые моменты эвакуации попали на видеозаписи ее участников. Ни дети, ни взрослые не теряли присутствие духа. Для первых это было, скорее, ярким летним приключением.