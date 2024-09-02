В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста

В городе Октябрьский в Башкирии была проведена проверка, которая показала, что мост через реку Ик, находящийся на границе двух регионов, больше не может считаться безопасным для эксплуатации. Как сообщает ведомство, этот мост — не просто переправа: он соединяет два важных направления и играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона.