В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 09:27
В городе Октябрьский в Башкирии была проведена проверка, которая показала, что мост через реку Ик, находящийся на границе двух регионов, больше не может считаться безопасным для эксплуатации. Как сообщает ведомство, этот мост — не просто переправа: он соединяет два важных направления и играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона.
Прокуратура Республики Башкортостан приняла дело в свои руки и обратилась в суд с иском к государственному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Результат оказался положительным: суд удовлетворил требования прокурора.
Согласно информации надзорного ведомства, на ремонт объекта было выделено внушительное финансирование — 975 миллионов рублей. Важно отметить, что прокуратура будет контролировать сроки и качество выполняемых работ, чтобы процесс реконструкции прошел без задержек и недочетов.