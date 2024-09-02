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В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста

В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста

2 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI
После вмешательства прокуратуры и определения хозяина путепровода были выделены деньги на реконструкцию аварийной переправы через реку Ик, сообщает прокуратура РБ.

В городе Октябрьский в Башкирии была проведена проверка, которая показала, что мост через реку Ик, находящийся на границе двух регионов, больше не может считаться безопасным для эксплуатации. Как сообщает ведомство, этот мост — не просто переправа: он соединяет два важных направления и играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона.

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Прокуратура Республики Башкортостан приняла дело в свои руки и обратилась в суд с иском к государственному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Результат оказался положительным: суд удовлетворил требования прокурора.

Согласно информации надзорного ведомства, на ремонт объекта было выделено внушительное финансирование — 975 миллионов рублей. Важно отметить, что прокуратура будет контролировать сроки и качество выполняемых работ, чтобы процесс реконструкции прошел без задержек и недочетов.

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