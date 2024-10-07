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Мордобой

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Октябрь
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Сентябрь
«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью
22 сентября, 16:33
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59
Август
Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии
31 августа, 04:28
Видео. Уфимцы перепутали перекрёсток с рингом
21 августа, 17:07
Июль
Видео. На женщин набросились из-за платков
На запись видеорегистратора попала драка женщин во дворе дома, сообщают Telegram-каналы.
22 июля, 08:43

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