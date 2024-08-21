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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Уфимцы перепутали перекрёсток с рингом

Уфимцы перепутали перекрёсток с рингом

21 августа 2024, 17:07
Фото: соцсети
Импровизированный бой бесцеремонно прервал зелёный сигнал светофора — оппонентам пришлось поспешить ретироваться по «углам» октагона.

Двое уфимцев устроили мордобой посреди дороги. Очевидец успел включить камеру на самом интересном моменте — «бойцы» как раз встали в стойку. Владелец чёрного «Фольксвагена» уверенно начал поединок с мощного хука, однако водитель белого «Шевроле» блестяще блокирует удар. Сразу после этого боец справа переходит в нападение и наносит запрещённый удар ногой ниже пояса оппонента.

В нокаут, впрочем, никого отправить так и не удалось. Светофор в роли рефери объявил команду брэйк зелёным сигналом. Драка — дракой, но мешать остальным участникам дорожного движения ехать вежливые уфимцы не стали. Под ругань и угрозы бойцы вернулись по машинам, так и не определив победителя.

Видео: соцсети
Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей
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Ранее своими блестящими боевыми навыками прославились двое других уфимцев, героически одолев пульт управления лифта — подъёмное устройство из-за посмело несколько раз открыть двери, не давая парням уехать. Такого оскорбления своей чести молодые люди простить не смогли и как следует проучили кабину лифта.

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