Уфимцы перепутали перекрёсток с рингом

В нокаут, впрочем, никого отправить так и не удалось. Светофор в роли рефери объявил команду брэйк зелёным сигналом. Драка — дракой, но мешать остальным участникам дорожного движения ехать вежливые уфимцы не стали. Под ругань и угрозы бойцы вернулись по машинам, так и не определив победителя.