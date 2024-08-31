Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии

Posted 31 августа, 04:28
Published 31 августа, 04:28
Modified 31 августа, 04:30
Updated 31 августа, 04:30
Со слов очевидцев, покупатели начали выяснять отношения в магазине по улице Дружбы. Что именно не поделили «бойцы» — остаётся тайной. Так или иначе, со слов очевидцев, в ходе разборок оппоненты разнесли несколько полок с товарами. Сами мужчины также были сильно пьяны.
Персонал магазина и другие покупатели безуспешно пытались уговорить героев видео перенести побоище за пределы магазина. Однако самим мужчинам, очевидно, было совсем не до этих замечаний.