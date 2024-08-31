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Posted 31 августа, 04:28

Published 31 августа, 04:28

Modified 31 августа, 04:30

Updated 31 августа, 04:30

Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии

Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии

31 августа 2024, 04:28
Фото: vk.com
В соцсетях распространяют кадры мордобоя в одном из супермаркетов Стерлитамака.

Со слов очевидцев, покупатели начали выяснять отношения в магазине по улице Дружбы. Что именно не поделили «бойцы» — остаётся тайной. Так или иначе, со слов очевидцев, в ходе разборок оппоненты разнесли несколько полок с товарами. Сами мужчины также были сильно пьяны.

Персонал магазина и другие покупатели безуспешно пытались уговорить героев видео перенести побоище за пределы магазина. Однако самим мужчинам, очевидно, было совсем не до этих замечаний.

Видео: vk.com

Ранее в Уфе двое водителей повздорили и устроили драку прямо посреди перекрёстка.

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