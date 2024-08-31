Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии

Со слов очевидцев, покупатели начали выяснять отношения в магазине по улице Дружбы. Что именно не поделили «бойцы» — остаётся тайной. Так или иначе, со слов очевидцев, в ходе разборок оппоненты разнесли несколько полок с товарами. Сами мужчины также были сильно пьяны.