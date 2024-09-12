Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке

Posted 12 сентября, 15:59
Published 12 сентября, 15:59
Modified 12 сентября, 16:01
Updated 12 сентября, 16:01
Надзорное ведомство отправило в суд материалы о двух фигурантах уголовного дела — им инкриминировали хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.
Напомним, массовая драка на одном из рынков Черниковки произошла в сентябре 2023 года. В результате происшествия тогда получили травмы шесть человек. Из вооружения у участников «махача» были топор, бита, травматический пистолет и другие предметы. Mkset публиковал кадры инцидента. Вскоре после случившегося расследование драки на контроль поставил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
Как пишет прокуратура, свою вину фигуранты так и не признали. Рассматривать их дело будет Орджоникидзевский райсуд Уфы. Отметим, что в отношении других участников драки обвинения выделили в отдельные дела.