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Posted 12 сентября, 15:59

Published 12 сентября, 15:59

Modified 12 сентября, 16:01

Updated 12 сентября, 16:01

Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке

Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке

12 сентября 2024, 15:59
Фото: соцсети
В столице Башкирии пройдёт заседание по делу об инциденте, случившемся почти год назад, сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство отправило в суд материалы о двух фигурантах уголовного дела — им инкриминировали хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.

Напомним, массовая драка на одном из рынков Черниковки произошла в сентябре 2023 года. В результате происшествия тогда получили травмы шесть человек. Из вооружения у участников «махача» были топор, бита, травматический пистолет и другие предметы. Mkset публиковал кадры инцидента. Вскоре после случившегося расследование драки на контроль поставил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

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Как пишет прокуратура, свою вину фигуранты так и не признали. Рассматривать их дело будет Орджоникидзевский райсуд Уфы. Отметим, что в отношении других участников драки обвинения выделили в отдельные дела.

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