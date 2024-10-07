Иномарку облили фекалиями в Уфе

Posted 7 октября, 15:27
Published 7 октября, 15:27
Modified 7 октября, 18:48
Updated 7 октября, 18:48
Как утверждают очевидцы, автолюбитель на «Киа Рио» не поделил узкий проезд с женщиной-водителем спецтехники.
Мужчину попросили сдать назад, чтобы большегруз мог проехать по двору, однако уступать водитель до последнего не хотел — тогда женщина откуда-то взяла ведро с фекалиями и вылила его содержимое на машину оппонента.
Так или иначе, женщина в итоге выехала с дороги через другой путь, мужчина же остался непреклонен и записал часть происходящего на камеру. Исход истории остался в секрете.
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