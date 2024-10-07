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Posted 7 октября, 15:27

Published 7 октября, 15:27

Modified 7 октября, 18:48

Updated 7 октября, 18:48

Иномарку облили фекалиями в Уфе

Иномарку облили фекалиями в Уфе

7 октября 2024, 15:27
Фото: Честный Репортаж / Telegram
Конфликт жителя башкирской столицы с ассенизатором закончился для легковушки принципиального водителя душем из нечистот, кадрами делятся в Telegram-каналах.

Как утверждают очевидцы, автолюбитель на «Киа Рио» не поделил узкий проезд с женщиной-водителем спецтехники.

Мужчину попросили сдать назад, чтобы большегруз мог проехать по двору, однако уступать водитель до последнего не хотел — тогда женщина откуда-то взяла ведро с фекалиями и вылила его содержимое на машину оппонента.

Так или иначе, женщина в итоге выехала с дороги через другой путь, мужчина же остался непреклонен и записал часть происходящего на камеру. Исход истории остался в секрете.

Видео: Честный Репортаж / Telegram.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии следователи нашли участников видео с жестоким избиением мужчины — жителю Октябрьского за замечание «набила морду» толпа подростков.

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