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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

На женщин набросились из-за платков

На женщин набросились из-за платков

22 июля 2024, 08:43
Фото: соцсети
На запись видеорегистратора попала драка женщин во дворе дома, сообщают Telegram-каналы.

Конфликту с рукоприкладством и отборным матом не помешали даже маленькие дети — их присутствие ничуть не смущало разъярённых горожанок. Впрочем, пара ребят вскоре и сама вмешалась в драку и начала колотить одну из участниц по спине. Остальные на всякий случай предпочли отойти в сторону.

Видео: соцсети

Что послужило причиной конфликта — установить из реплик в перепалке не представляется возможным. В соцсетях распространяется версия о том, что драка случилась якобы на этнической почве — горожанкам не понравился гардероб их оппоненток.

Кадры публиковались по различным региональным сообществам. В разных источниках утверждается. Так, место действия выдавалось то за Башкирию, то за Свердловскую область. Источник Mkset в правоохранительных органах заявил, что на территории Республики Башкортостан подобных инцидентов не фиксировали.

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