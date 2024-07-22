На женщин набросились из-за платков

Конфликту с рукоприкладством и отборным матом не помешали даже маленькие дети — их присутствие ничуть не смущало разъярённых горожанок. Впрочем, пара ребят вскоре и сама вмешалась в драку и начала колотить одну из участниц по спине. Остальные на всякий случай предпочли отойти в сторону.