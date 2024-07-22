На женщин набросились из-за платков

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Конфликту с рукоприкладством и отборным матом не помешали даже маленькие дети — их присутствие ничуть не смущало разъярённых горожанок. Впрочем, пара ребят вскоре и сама вмешалась в драку и начала колотить одну из участниц по спине. Остальные на всякий случай предпочли отойти в сторону.
Что послужило причиной конфликта — установить из реплик в перепалке не представляется возможным. В соцсетях распространяется версия о том, что драка случилась якобы на этнической почве — горожанкам не понравился гардероб их оппоненток.
Кадры публиковались по различным региональным сообществам. В разных источниках утверждается. Так, место действия выдавалось то за Башкирию, то за Свердловскую область. Источник Mkset в правоохранительных органах заявил, что на территории Республики Башкортостан подобных инцидентов не фиксировали.