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Минтранс Башкирии

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Ноябрь
Видео. Уфа встала из-за снега
6 ноября, 06:44
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Октябрь
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
Видео. Уфимские водители высмеяли дорожников
14 октября, 10:31
В Уфе на пять дней перекроют мост
9 октября, 07:10
Сентябрь
Срочно. В Уфе перекрывают мост
27 сентября, 11:24
Под Уфой встали поезда
25 сентября, 08:48
В Уфе задержали десятки рейсов
10 сентября, 10:08
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Июль
Видео. Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит
Обильные дожди парализовали жизнь в Абзелиловском районе, где подтоплены десятки домов и перекрыты дороги, сообщает МЧС России.
26 июля, 06:43
Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды
Транспортники оценили шквал пассажиропотока на участке после закрытия Шакшинского моста в Уфе, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
17 июля, 09:54
Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии
Водителям напомнили о соблюдении правил безопасности в жаркую погоду.
7 июля, 11:13
Июнь
В Башкирии нашли опасный мост
Власти решили срочно закрыть движение на участке Мурсалимкино — Сулея в Салаватском районе, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан.
30 июня, 14:47
Май
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
В Башкирии закроют проезд по трассе М-7
15 мая, 10:14
Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова
Соответствующее решение в отношении экс-министра вынес Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
8 мая, 13:51
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Минакова приехала в Уфу в 2021 году из Красногорска и стала замом министра транспорта.
7 мая, 08:20

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