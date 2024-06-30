В Башкирии нашли опасный мост

Мост возле села Терменево в Салаватском районе закрыли по двум причинам — дождевой паводок и разрушение конструкции переправы, поясняют в Минтрансе Башкирии. Из-за перекрытия моста с 17:45 воскресенья, 30 июня, закрыто движение на дороге Мурсалимкино — Сулея.



Водителям предлагают варианты объезда через соседние населенные пункты или федеральную трассу М5 «Урал». Так или иначе, автомобилистам придется выполнить существенный крюк из-за опасного моста.