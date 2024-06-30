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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Башкирии нашли опасный мост

В Башкирии нашли опасный мост

30 июня 2024, 14:47
Власти решили срочно закрыть движение на участке Мурсалимкино — Сулея в Салаватском районе, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан.

Мост возле села Терменево в Салаватском районе закрыли по двум причинам — дождевой паводок и разрушение конструкции переправы, поясняют в Минтрансе Башкирии. Из-за перекрытия моста с 17:45 воскресенья, 30 июня, закрыто движение на дороге Мурсалимкино — Сулея.

Водителям предлагают варианты объезда через соседние населенные пункты или федеральную трассу М5 «Урал». Так или иначе, автомобилистам придется выполнить существенный крюк из-за опасного моста.

Напомним. в субботу, 29 июня, местные власти забили тревогу из-за подтопления дождями моста на дороге Уфа — Инзер — Белорецк.

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