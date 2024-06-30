В Башкирии нашли опасный мост

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Мост возле села Терменево в Салаватском районе закрыли по двум причинам — дождевой паводок и разрушение конструкции переправы, поясняют в Минтрансе Башкирии. Из-за перекрытия моста с 17:45 воскресенья, 30 июня, закрыто движение на дороге Мурсалимкино — Сулея.
Водителям предлагают варианты объезда через соседние населенные пункты или федеральную трассу М5 «Урал». Так или иначе, автомобилистам придется выполнить существенный крюк из-за опасного моста.
Напомним. в субботу, 29 июня, местные власти забили тревогу из-за подтопления дождями моста на дороге Уфа — Инзер — Белорецк.