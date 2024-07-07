Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В ведомстве автомобилистам напомнили о правилах безопасности при вождении в условиях жары. В частности, их просят не терять концентрацию во время нахождения за рулем, а также не игнорировать ПДД.
Кроме того, в министерстве напомнили о запрете на вождение в нетрезвом состоянии и настоятельно рекомендовали не садиться за руль в случае плохого самочувствия.
Напомним, ранее из-за аномально жаркой и солнечной погоды в Башкирии произошло несколько ДТП. Водители, находясь за рулем, теряли сознание и на скорости врезались в препятствия.