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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии

Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии

7 июля 2024, 11:13
Водителям напомнили о соблюдении правил безопасности в жаркую погоду.

В ведомстве автомобилистам напомнили о правилах безопасности при вождении в условиях жары. В частности, их просят не терять концентрацию во время нахождения за рулем, а также не игнорировать ПДД.

Кроме того, в министерстве напомнили о запрете на вождение в нетрезвом состоянии и настоятельно рекомендовали не садиться за руль в случае плохого самочувствия.

Напомним, ранее из-за аномально жаркой и солнечной погоды в Башкирии произошло несколько ДТП. Водители, находясь за рулем, теряли сознание и на скорости врезались в препятствия.

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#Общество#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#ПДД#Автомобилисты#Жара#Минтранс Башкирии#Правила безопасности
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