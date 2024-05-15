В Башкирии закроют проезд по трассе М-7

На автодороге М-7 Башкирии вводят временные ограничения движения. Как пояснили в Минтрансе региона, запреты связаны с выполнением работ по подъему и монтажу пролетных строений надземных пешеходных переходов. Отмечается, что действие ограничений распространяется на все виды транспорта.