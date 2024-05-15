В Башкирии закроют проезд по трассе М-7

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На автодороге М-7 Башкирии вводят временные ограничения движения. Как пояснили в Минтрансе региона, запреты связаны с выполнением работ по подъему и монтажу пролетных строений надземных пешеходных переходов. Отмечается, что действие ограничений распространяется на все виды транспорта.
— с 01 ч. 00 мин. до 02 ч. 00 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Москвы и г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7;
— «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан;
— с 02 ч. 00 мин. до 02 ч. 30 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Уфы на участке автомобильной дороти М-7 «Волга» Москва;
— Владимир — Нижний Новгород — Казань Уфа, Республика Татарстан;
— с 02 ч. 30 мин. до 03 ч. 00 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Москвы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир Нижний Новгород — Казань -Уфа, Республика Татарстан;
— с 01 ч. 00 мин. до 02 ч. 00 мин. (время московское) 18 мая 2024 года в сторону г. Москвы и г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан;
— с 02 ч. 00 мин. до 02 ч. 30 мин. (время московское) 18 мая 2024 гола в сторону г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань -Уфа, Республика Татарстан;
— с 02 ч. 30 мин. до 03 ч. 00 мин. (время московское) 18 мая 2024 года в сторону г. Москвы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан.
Подчеркивается, что в зависимости от темпов проведения работ и погодных условий время действия ограничений может быть изменено.
Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили об ограничениях транспортного проезда на двух участках проспекта Салавата Юлаева. Проезд по ним будет открыт после 19:00.