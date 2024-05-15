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На трассе М-7 в Башкирии закрывают проезд

В Башкирии закроют проезд по трассе М-7

15 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI

На трассе М-7 в Башкирии закрывают проезд

Ограничения будет действовать 16 и 18 мая, информирует пресс-служба регионального Минтранса.

На автодороге М-7 Башкирии вводят временные ограничения движения. Как пояснили в Минтрансе региона, запреты связаны с выполнением работ по подъему и монтажу пролетных строений надземных пешеходных переходов. Отмечается, что действие ограничений распространяется на все виды транспорта.

— с 01 ч. 00 мин. до 02 ч. 00 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Москвы и г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7;

— «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан;

— с 02 ч. 00 мин. до 02 ч. 30 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Уфы на участке автомобильной дороти М-7 «Волга» Москва;

— Владимир — Нижний Новгород — Казань Уфа, Республика Татарстан;

— с 02 ч. 30 мин. до 03 ч. 00 мин. (время московское) 16 мая 2024 года в сторону г. Москвы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир Нижний Новгород — Казань -Уфа, Республика Татарстан;

— с 01 ч. 00 мин. до 02 ч. 00 мин. (время московское) 18 мая 2024 года в сторону г. Москвы и г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан;

— с 02 ч. 00 мин. до 02 ч. 30 мин. (время московское) 18 мая 2024 гола в сторону г. Уфы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань -Уфа, Республика Татарстан;

— с 02 ч. 30 мин. до 03 ч. 00 мин. (время московское) 18 мая 2024 года в сторону г. Москвы на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Республика Татарстан.

Подчеркивается, что в зависимости от темпов проведения работ и погодных условий время действия ограничений может быть изменено.

Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили об ограничениях транспортного проезда на двух участках проспекта Салавата Юлаева. Проезд по ним будет открыт после 19:00.

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