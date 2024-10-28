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Министерство финансов

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Октябрь 2024
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел
28 октября 2024, 08:59
Сентябрь 2024
Башкирия сохранила кредитный рейтинг
30 сентября 2024, 11:01
Июль 2024
Минфин заплатит ₽1,5 млн за «фальшивое» дело в Башкирии
10 июля 2024, 13:45
Июнь 2024
В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности
27 июня 2024, 06:38
Май 2024
Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Министерство финансов России предлагает радикальные изменения в налоговой системе, что может серьезно повлиять на финансовое положение известных личностей Республики Башкортостан.
29 мая 2024, 12:59
Декабрь 2023
Минфин РБ возьмет в кредит 1,3 млрд рублей: известны подробности
Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.
20 декабря 2023, 07:16

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