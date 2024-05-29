Кто будет платить высокие налоги в Башкирии

Министерство финансов РФ предлагает изменить ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от уровня дохода. По новым предложениям, люди с годовым доходом от 5 миллионов до 20 миллионов рублей будут облагаться ставкой 18%. Для тех, кто зарабатывает от 20 до 50 миллионов рублей в год, ставка составит 20%, а для лиц с доходами свыше 50 миллионов рублей — 22%. Ставка останется прежней, 13%, для тех, кто имеет доход до 2,4 миллиона рублей в год или до 200 тысяч рублей в месяц. Также будет применяться ставка 15% для доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год.