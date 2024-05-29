Кто будет платить высокие налоги в Башкирии

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Министерство финансов РФ предлагает изменить ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от уровня дохода. По новым предложениям, люди с годовым доходом от 5 миллионов до 20 миллионов рублей будут облагаться ставкой 18%. Для тех, кто зарабатывает от 20 до 50 миллионов рублей в год, ставка составит 20%, а для лиц с доходами свыше 50 миллионов рублей — 22%. Ставка останется прежней, 13%, для тех, кто имеет доход до 2,4 миллиона рублей в год или до 200 тысяч рублей в месяц. Также будет применяться ставка 15% для доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год.
Важно отметить, что повышенные ставки будут применяться только к той части дохода, которая превышает 200 тысяч рублей в месяц. Это означает, что большинство россиян не почувствуют изменений в своей налоговой нагрузке.
Однако, новые ставки НДФЛ могут серьезно затронуть известных граждан Башкирии. Согласно декларациям от 2021 года у главы Республики Башкортостан Радия Хабирова зафиксирован доход более 7 млн рублей, доход председателя государственного собрания Константина Толкачева составил более 6 млн рублей, доход депутата Гайнуллина Айнура — более 27 млн рублей. Декларированный доход мэра Уфы Ратмира Мавлиева за 2020 год — 13 миллионов рублей.
Их налоговая нагрузка значительно возрастет в случае принятия новых ставок. Попробуем посчитать, какие налоги они смогут заплатить при принятии новой системы и сохранении прежнего уровня дохода: Радий Хабиров заплатит около 1,3 миллиона рублей налогов, Константин Толкачев — 1,2 миллиона рублей, Гайнуллин Айнур — 5,5 миллиона рублей и Ратмир Мавлиев — 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, Министерство финансов поддержало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении налоговых вычетов при сдаче ГТО и прохождении диспансеризации. Пакет предложенных изменений предусматривает введение налогового вычета в размере 500 рублей ежемесячно для лиц, сделавших это. Для подтверждения этого налогового вычета необходимо будет повторно сдать нормативы ГТО через год после получения соответствующего знака. Такое решение направлено на стимулирование здорового образа жизни и заботу о своем здоровье.
Предложения Минфина будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и затем на заседании правительства России. Если изменения будут приняты, они могут вступить в силу уже в ближайшую весеннюю сессию.