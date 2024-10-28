ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел

Posted 28 октября, 08:59
Published 28 октября, 08:59
Modified 28 октября, 09:01
Updated 28 октября, 09:01
Центральный банк выбрал самый строгий подход в своей борьбе с инфляцией, подняв ключевую процентную ставку на два процентных пункта, а не на один. Однако это может оказаться не последним шагом. Механизм «ставка против инфляции», который действовал до мая 2024 года, утратил свою значимость, что привело к тому, что регулятор даже не рассматривал вариант сохранения ставки на уровне 19% на недавнем заседании.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнула на возможность увеличения ставки до 23% к концу года. Похоже, закончилась координированная деятельность финансовых и монетарных властей. Это подтверждается новым вариантом бюджета. Центральный банк фактически вступает в противоречие с Министерством финансов, нацеливаясь на сдерживание инфляции. Идеи о создании «штаба по борьбе с инфляцией» остаются на уровне обсуждений, так как цели этих учреждений существенно отличаются.
Чего ждать обычным россиянам от игры на самых верхах — в аналитическом материале «Новых Известий».