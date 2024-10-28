ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел

Центральный банк выбрал самый строгий подход в своей борьбе с инфляцией, подняв ключевую процентную ставку на два процентных пункта, а не на один. Однако это может оказаться не последним шагом. Механизм «ставка против инфляции», который действовал до мая 2024 года, утратил свою значимость, что привело к тому, что регулятор даже не рассматривал вариант сохранения ставки на уровне 19% на недавнем заседании.