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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:52

В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности

В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности

27 июня 2024, 06:38
Фото: 1MI
О закупке лишних препаратов от рака молочной железы сообщает тг-канал Mash Batash.

Часть препаратов от рака молочной железы, закупленных региональным управлением техобеспечения, хранится на складах «Башфармации». Общая стоимость закупленных медикаментов, по данным тг-канала, составляет порядка 100 млн руб.

Сообщается, что в прошлом году управление заключило контракт на поставку 1360 упаковок препарата «Палбоциклиб». Поставщиком стало АО «Фармстандарт». В Башкирии 41 гражданин нуждается в данном лекарстве, в год им нужно 533 упаковки, управление же закупило 1 380 упаковок. По мнению министерства финансов, 60 млн потрачено таким образом было потрачено впустую, так как срок годности препарата истекает осенью следующего года.

Отмечается, что схожая ситуация уже имела место быть в 2019 году. Тогда по неизвестной причине на складах без дела лежал препарат «Трипторелин» за 51 млн руб.

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