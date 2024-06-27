В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности

Сообщается, что в прошлом году управление заключило контракт на поставку 1360 упаковок препарата «Палбоциклиб». Поставщиком стало АО «Фармстандарт». В Башкирии 41 гражданин нуждается в данном лекарстве, в год им нужно 533 упаковки, управление же закупило 1 380 упаковок. По мнению министерства финансов, 60 млн потрачено таким образом было потрачено впустую, так как срок годности препарата истекает осенью следующего года.