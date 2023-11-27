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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Министерство финансов отчиталось о бюджете Башкирии

В правительстве Башкирии отчитались об исполнении бюджета. В отстающих — ЖКХ и спорт

27 ноября 2023, 17:01
Фото: Midjourney

Министерство финансов отчиталось о бюджете Башкирии

Менее, чем на 80% использованы средства на здравоохранение и образование.

Министерство финансов представило ежемесячный отчёт об исполнении бюджета республики.

Согласно документа, к 1 ноября в региональную казну прибыло 167 млрд 368 млн 175 тысяч рублей, что составляет 80,7% от запланированных поступлений. Большая часть этой суммы — налоги на прибыль, которые принесли 107,6 млрд рублей. Сборы налогов на совокупный доход завершены на 99,9%.

В правительстве Башкирии планировали, что 2023 год завершится с дефицитом в 22,1 млрд рублей. Однако на конец октября в бюджете возник профицит в 1,7 млрд рублей. Связан он может быть с тем, что значительная часть расходных статей ещё не исполнены.

Средства массовой информации освоены 962,5 млн рублей, что составляет 97,9% расходов на эту статью. Но на физкультуру и спорт потрачено менее 2/3 средств — 4,9 млрд рублей (61,6%). Медленно осваиваются деньги и на ЖКХ — из 20,8 млрд израсходованы 67,1%. Немногим дела лучше по статье «Национальная экономика» — 67,9%. Из 10,9 млрд рублей, предназначенных для муниципальных бюджетов, потрачены 8,9 млрд (81,4%). На образование и здравоохранение потрачено менее 80% бюджета.

Неосвоенные средства придётся тратить оставшиеся два месяца.

Недавно депутаты Курултая приняли проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 10 млрд рублей.

#Экономика#ЖКХ#Бюджет#Новости Башкирии#Правительство#Идэль Гумеров#Министерство финансов
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