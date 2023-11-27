В правительстве Башкирии отчитались об исполнении бюджета. В отстающих — ЖКХ и спорт

В правительстве Башкирии планировали, что 2023 год завершится с дефицитом в 22,1 млрд рублей. Однако на конец октября в бюджете возник профицит в 1,7 млрд рублей. Связан он может быть с тем, что значительная часть расходных статей ещё не исполнены.