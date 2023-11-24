Дефицит — 10 млрд. Депутаты Башкирии рассмотрели бюджет на новый год

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова представила депутатам проект нового бюджета республики. Разрыв в расходах и доходах планируется в 10 млрд рублей.
Ранее чиновница представила оригинальное видение бюджета на следующий год, выраженное в стихотворной форме. Автором «поэзии», по её словам, была сотрудница минфина Гузель Гумерова:
«Главный финансовый документ,
4 тысячи страниц,
2024 й год по нему
Республике нашей предстоит ведь жить!»
Впрочем, само наполнение главного финансового документа довольно прозаично. По словам спикера Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачёва, планируется, что доходы республики на следующий год будут на уровне 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Законотворцы уверяют, то источники покрытия дефицита в 10 млрд найдены. На поддержку СВО «забронировано» 4,6 млрд рублей, но цифра будет уточняться, передаёт «Коммерсантъ-Башкортостан».
Законопроект, представленный министерством финансов, принят в первом чтении.
На 2025 и 2026 годы власти хотят урезать траты более, чем на 3%. Эти годы запланированы как бездефицитные — доходы и расходы должны быть на уровне 286 и 288,2 млрд рублей.