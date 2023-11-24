Дефицит — 10 млрд. Депутаты Башкирии рассмотрели бюджет на новый год

Впрочем, само наполнение главного финансового документа довольно прозаично. По словам спикера Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачёва, планируется, что доходы республики на следующий год будут на уровне 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Законотворцы уверяют, то источники покрытия дефицита в 10 млрд найдены. На поддержку СВО «забронировано» 4,6 млрд рублей, но цифра будет уточняться, передаёт «Коммерсантъ-Башкортостан».