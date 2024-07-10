Минфин заплатит ₽1,5 млн за «фальшивое» дело в Башкирии

Однако три года подпиской о невыезде, более 100 допросов и постоянное давление со стороны правоохранительных органов оказали на Л. тяжелейшее психологическое воздействие, сообщают в ведомстве. Её состояние здоровья значительно ухудшилось, а в обществе в отношении неё сложилось негативное мнение.