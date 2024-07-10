Минфин заплатит ₽1,5 млн за «фальшивое» дело в Башкирии

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Гражданка Л. была обвинена в совершении шести преступлений, производство по которым впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления.
Однако три года подпиской о невыезде, более 100 допросов и постоянное давление со стороны правоохранительных органов оказали на Л. тяжелейшее психологическое воздействие, сообщают в ведомстве. Её состояние здоровья значительно ухудшилось, а в обществе в отношении неё сложилось негативное мнение.
В итоге, Бижбулякский межрайонный суд признал действия правоохранительных органов незаконными, обязав Минфин выплатить Л. 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.