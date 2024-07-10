mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Минфин заплатит ₽1,5 млн за «фальшивое» дело в Башкирии

Минфин заплатит ₽1,5 млн за «фальшивое» дело в Башкирии

10 июля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Глава сельсовета незаконно обвиненная в шести преступлениях, получит компенсацию морального вреда от Министерства финансов России, сообщает Бижбулякский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Гражданка Л. была обвинена в совершении шести преступлений, производство по которым впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления.

Однако три года подпиской о невыезде, более 100 допросов и постоянное давление со стороны правоохранительных органов оказали на Л. тяжелейшее психологическое воздействие, сообщают в ведомстве. Её состояние здоровья значительно ухудшилось, а в обществе в отношении неё сложилось негативное мнение.

В итоге, Бижбулякский межрайонный суд признал действия правоохранительных органов незаконными, обязав Минфин выплатить Л. 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Читайте также:
Пьяного дебошира связали на борту самолета в УфуСудей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в УфеСломать ребенку нос в Уфе — ₽100 000
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Министерство финансов#Инциденты
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13