Башкирия сохранила кредитный рейтинг

По предварительным данным на конец 2023 года, валовый региональный продукт (ВРП) составил ₽2,3 трлн, что на 3,2% превышает показатель 2022 года в сопоставимых ценах. Прогноз на 2024 год предполагает увеличение ВРП на 3,6%, что приведет к его росту до ₽2,5 трлн. Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил ₽620 млрд, что на 7,6% больше уровня предыдущего года.