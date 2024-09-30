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Posted 30 сентября, 11:01

Published 30 сентября, 11:01

Modified 30 сентября, 11:04

Updated 30 сентября, 11:04

Башкирия сохранила кредитный рейтинг

Башкирия сохранила кредитный рейтинг

30 сентября 2024, 11:01
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Республики Башкортостан по национальной шкале на уровне «ruАА+», прогноз по рейтингу — стабильный, сообщает пресс-служба Правительства РБ в понедельник, 30 сентября.

Согласно выводам экспертов в сфере экономики, долговая нагрузка Республики Башкортостан остается в пределах комфортного порога. Также оценивает ситуацию и главный финансист региона.

— Республика Башкортостан продолжает демонстрировать высокие темпы роста и удерживает свои позиции в рейтинге кредитоспособности. Бюджетная сбалансированность также находится на комфортном уровне, в то время как долговая нагрузка остается на надежных позициях, — сообщила на правительственной оперативке в понедельник, 30 сентября, и. о. главы Минфина РБ Светлана Малинская.

По предварительным данным на конец 2023 года, валовый региональный продукт (ВРП) составил ₽2,3 трлн, что на 3,2% превышает показатель 2022 года в сопоставимых ценах. Прогноз на 2024 год предполагает увеличение ВРП на 3,6%, что приведет к его росту до ₽2,5 трлн. Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил ₽620 млрд, что на 7,6% больше уровня предыдущего года.


Согласно информации, предоставленной Министерством финансов Российской Федерации, на начало февраля 2024 года долговые обязательства Башкортостана достигли ₽66,3 млрд. Основа долга Башкирии — это кредиты, которые составляют ₽39,9 млрд. Долги, связанные с ценными бумагами государственных компаний, составляют ₽19 млрд. На третьей строчке долгового списка Башкирии находятся обязательства по государственным гарантиям — ₽7,36 млрд.

По информации пресс-службы Минфина Татарстана, на первое сентября 2024 года размер государственного долга региона составил ₽123,6 млрд. Из общей суммы долга обязательства по займам, выданным с федерального бюджета, составляют ₽100,9 млрд, в то время как государственные гарантии достигают ₽22,7 млрд.

Уфа закроет свои долги новыми кредитами
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Ранее стало известно, что администрация Уфы намерена взять новые долговые обязательства для покрытия уже существующих кредитов и нехватки бюджета. Власти Уфы планируют организовать девять торговых аукционов среди потенциальных кредиторов. Так городская администрация рассчитывает привлечь сумму в 1,25 миллиарда рублей. Результаты аукционов будут объявлены в пятницу, 4 октября. Тогда же станет известно, в какую сумму Уфе обойдется обслуживание новых займов.

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