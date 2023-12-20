Минфин РБ возьмет в кредит 1,3 млрд рублей: известны подробности

На сайте госзакупок сообщается, что Министерство финансов Башкирии заключило контракт с АО «Промсвязьбанк» на предоставление возобновляемой кредитной линии лимитом 1,3 млрд рублей для частичного финансирования дефицита бюджета республики и погашения долговых обязательств. Сделка была заключена с небольшой экономией для регионального бюджета, ведь банк согласился на условия контракта со скидкой в 0,5%, что в итоге составило 206,9 миллионов рублей вместо заявленных 208 миллионов.