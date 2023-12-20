Минфин РБ возьмет в кредит 1,3 млрд рублей: известны подробности

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
На сайте госзакупок сообщается, что Министерство финансов Башкирии заключило контракт с АО «Промсвязьбанк» на предоставление возобновляемой кредитной линии лимитом 1,3 млрд рублей для частичного финансирования дефицита бюджета республики и погашения долговых обязательств. Сделка была заключена с небольшой экономией для регионального бюджета, ведь банк согласился на условия контракта со скидкой в 0,5%, что в итоге составило 206,9 миллионов рублей вместо заявленных 208 миллионов.
На сайте, посвященном государственным закупкам, упоминается и анонимный второй претендент, который также был готов работать по первоначальной цене, однако предложение Промсвязьбанка оказалось предпочтительнее.
Кредитная линия, которую можно продлевать, будет активна в течение двенадцати месяцев. В рамках этого периода, с 27 по 28 декабря 2023 года, предоставляется возможность использовать предоставленные кредитные ресурсы. Назначенный процент по кредиту составляет 16% в год.