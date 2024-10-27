Метеорологи

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Октябрь
В Башкирии лёг снег
27 октября, 08:29
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
В Уфе побит 40-летний температурный рекорд
1 октября, 15:03
Июль
Видео. Град побил всё в Башкирии
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.
23 июля, 05:46
Синоптики пообещали нормальное лето жителям Башкирии
2 июля, 05:41
Июнь
В Башкирии кардинально изменится погода
30 июня, 07:00

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