Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии

Posted 17 октября, 11:12
Published 17 октября, 11:12
Modified 17 октября, 13:44
Updated 17 октября, 13:44
В Башкортостане наблюдается активный рост зарплатных предложений, особенно в сфере рабочих профессий. На платформе «Работа России» работодатели региона сообщили о
почти 800 вакансиях для водителей,
примерно 700 — операторов станков с ЧПУ,
более 600 — кассиров,
около 550 — слесарей механосборочных работ.
Для квалифицированных специалистов в этих и других рабочих специальностях работодатели готовы предложить заработную плату до ₽120 000 в месяц. Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата в республике в январе–июле 2024 года составила ₽64 200.
— Конкурс на соискание рабочих мест создает серьезные условия для работодателей, которые теперь пересматривают свои льготы и стремятся создать привлекательную корпоративную среду. 67% предложений на рынке относятся к рабочим специальностям. На сегодняшний день Республике нужны профессионалы для работы с высокотехнологичным оборудованием. В условиях нехватки кадров работодатели начинают обучать и повышать квалификацию своих сотрудников, получая поддержку от республики через стажировки для выпускников и инвалидов, а также обучение безработных. Существуют также меры дополнительной поддержки, такие как субсидируемый найм и временное трудоустройство, — сообщила исполняющая обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Она также подчеркнула, что оборонные предприятия могут обучать своих работников за счет государственного бюджета, на что в этом году выделено 68,5 миллиона рублей. Сейчас на рынке труда имеется более 54 тысяч открытых вакансий.