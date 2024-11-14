Инициатива

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2024
Бойцы СВО из Башкирии объединились ради святыни
14 ноября, 06:12
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
Поезд-памятник может появиться в Уфе
25 сентября, 17:02
Воспитатели в Башкирии получили по 500 тыс. рублей
27 июня, 12:57
Дума хочет запретить иностранцам торговать табаком и алкоголем
Депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев заявил о необходимости ограничить право иностранцев торговать табачной и алкогольной продукцией в России.
16 января, 18:44
2023
В Минздраве РФ поддержали идею депутатов Башкирии по обеспечению детей-диабетиков
Детей с диабетом предлагается обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе Курултая РБ.
14 июня 2023, 08:44
Госдума одобрила законопроект Башкирии о повышении предельного возраста чиновников
Законопроект был одобрен в первом чтении 336 депутатами.
19 мая 2023, 07:22
2018
В Башкирии сельчане Орловки бросили клич для сбора денег на ремонт клуба
30 июля 2018, 05:22
2017
Башкирия в лидерах по проектам с вложениями средств бизнеса и граждан
18 августа 2017, 13:33

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