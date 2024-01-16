Дума хочет запретить иностранцам торговать табаком и алкоголем

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Письмо, содержащее это предложение, парламентарий отправил руководству МВД, информирует RT. Свою инициативу Хамзаев объяснил тем, что за последний год в стране возросло число преступлений, связанных с продажей контрафактной алкогольной продукции: во многих этих делах важную роль сыграли иностранцы.
В части регионов РФ уже начали вводить ограничения на работу иностранцев в определенных областях экономики. Например, в Тульской области иностранцы больше не смогут торговать табаком и спиртными напитками. В Думе надеются, что распространение подобной практики повсеместно позволит сократить нарушения, связанные с продажей алкоголя ночью и с продажей спиртного и сигарет несовершеннолетним.