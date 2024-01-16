Дума хочет запретить иностранцам торговать табаком и алкоголем

В части регионов РФ уже начали вводить ограничения на работу иностранцев в определенных областях экономики. Например, в Тульской области иностранцы больше не смогут торговать табаком и спиртными напитками. В Думе надеются, что распространение подобной практики повсеместно позволит сократить нарушения, связанные с продажей алкоголя ночью и с продажей спиртного и сигарет несовершеннолетним.