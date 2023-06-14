mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Изображение материала

В Минздраве РФ поддержали идею депутатов Башкирии по обеспечению детей-диабетиков

14 июня 2023, 08:44
Фото: 1MI

Минздрав России поддержал депутатов Башкирии по обеспечению детей-диабетиков

Детей с диабетом предлагается обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе Курултая РБ.
Сюжет
Дети

Минздрав России поддержал инициативу заксобрания Башкирии по обеспечению детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет федерального бюджета.

Ранее депутаты обращались к главе ведомства с письмом о необходимости внести данную систему в печень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг.

— Устройство удобно в использовании и обеспечивает постоянный контроль уровня сахара в крови. Это позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и предотвратить развитие осложнений. Применение данной системы включено в стандарт специализированной медицинской помощи детям с сахарным диабетом 1 типа и в протоколы лечения, — добавил спикер парламента Константин Толкачев.

На текущий момент из-за того, что система не включена в данный перечень, получить ее за счет государства по рецепту врача пациенты не могут.

В Минздраве РФ в свою очередь заявили, что в перечень будут внесены датчик, сканет, сенсор и трансмиттер системы непрерывного мониторинга глюкозы. Получать его смогут пациенты вне зависимости от возраста.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Сахарный диабет#Депутаты#Депутаты РБ#Инициатива#Меры поддержки#Минздрав#Дети
Подпишитесь
Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023
Сегодня, 11:32
Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 10:09
Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда
Сегодня, 07:03
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог
Вчера, 10:13