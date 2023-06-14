В Минздраве РФ поддержали идею депутатов Башкирии по обеспечению детей-диабетиков

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Минздрав России поддержал инициативу заксобрания Башкирии по обеспечению детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет федерального бюджета.
Ранее депутаты обращались к главе ведомства с письмом о необходимости внести данную систему в печень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг.
— Устройство удобно в использовании и обеспечивает постоянный контроль уровня сахара в крови. Это позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и предотвратить развитие осложнений. Применение данной системы включено в стандарт специализированной медицинской помощи детям с сахарным диабетом 1 типа и в протоколы лечения, — добавил спикер парламента Константин Толкачев.
На текущий момент из-за того, что система не включена в данный перечень, получить ее за счет государства по рецепту врача пациенты не могут.
В Минздраве РФ в свою очередь заявили, что в перечень будут внесены датчик, сканет, сенсор и трансмиттер системы непрерывного мониторинга глюкозы. Получать его смогут пациенты вне зависимости от возраста.