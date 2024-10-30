Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются

На заседании Курултая Республики Башкортостан в октябре спикер регионального парламента Константин Толкачев призвал депутатов не только слушать гимны, но и активно участвовать в их исполнении. Его призыв к коллегам стал реакцией на происходящее вокруг. Похоже, председателю Курултая стало неловко за отсутствие инициативы среди членов парламента.