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Posted 30 октября, 07:56

Published 30 октября, 07:56

Modified 30 октября, 07:58

Updated 30 октября, 07:58

Депутатов Башкортостана обяжут петь

Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются

30 октября 2024, 07:56
Фото: vk.com/gossobranie.

Депутатов Башкортостана обяжут петь

С необычным воззванием к своим коллегам в среду, 30 октября, обратился спикер регионального парламента Константин Толкачёв.

На заседании Курултая Республики Башкортостан в октябре спикер регионального парламента Константин Толкачев призвал депутатов не только слушать гимны, но и активно участвовать в их исполнении. Его призыв к коллегам стал реакцией на происходящее вокруг. Похоже, председателю Курултая стало неловко за отсутствие инициативы среди членов парламента.

— У нас нет немых людей, а уровень грамотности в стране высок, — отметил Константин Толкачев в начале заседания. — Давайте вместе исполнять слова наших гимнов — как российского, так и республиканского. Но когда они зазвучали, то многие присутствующие замерли, опустив головы и стеснительно наблюдая.

Кроме того, спикер Верховного Собрания напомнил, что ранее были приняты законы, касающиеся гимна и других символов республики. Он подчеркнул, что депутаты должны, прежде всего, своим личным примером демонстрировать уважение к символике России и Башкортостана, частью которой является гимн.

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