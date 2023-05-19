Госдума одобрила законопроект Башкирии о повышении предельного возраста чиновников

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Госдума РФ одобрила законопроект от Башкортостана о повышении предельного возраста госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет. По информации РБК-Уфа, инициативу регионального заксобрания поддержали 336 депутатов, еще 12 высказались против.
Напомним, что в Госсобрании РБ еще в начале 2023 года заявляли о своем намерении внести данный законопроект. Тогда председатель парламента Константин Толкачев мотивировал решение тем, что по федеральному закону предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах был повышен. В законодательных органах власти субъектов РФ также востребованы «профессиональные компетенции опытных работников».