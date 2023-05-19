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Госдума одобрила законопроект Башкирии о повышении предельного возраста чиновников

19 мая 2023, 07:22
Фото: 1MI
Законопроект был одобрен в первом чтении 336 депутатами.

Госдума РФ одобрила законопроект от Башкортостана о повышении предельного возраста госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет. По информации РБК-Уфа, инициативу регионального заксобрания поддержали 336 депутатов, еще 12 высказались против.

Напомним, что в Госсобрании РБ еще в начале 2023 года заявляли о своем намерении внести данный законопроект. Тогда председатель парламента Константин Толкачев мотивировал решение тем, что по федеральному закону предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах был повышен. В законодательных органах власти субъектов РФ также востребованы «профессиональные компетенции опытных работников».

#Элина Сайфранова#Депутаты#Законы / Законопроекты#Башкирия#Новости Башкирии#Инициатива#Чиновники
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