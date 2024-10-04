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Госкомитет РБ

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Октябрь
Подруги заплутали в Башкирии
4 октября, 06:01
Сентябрь
Сирены тревоги разбудят Башкирию
27 сентября, 12:06
Август
Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины
20 августа, 15:59
В Башкирии мужчина сгорел заживо
В Иглинском районе, 4 августа, в селе Турбаслы вспыхнул огонь, забравший жизнь 24-летнего мужчины, сообщает МЧС России.
4 августа, 04:45
Июль
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля, 12:02
Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля, 06:53
Июнь
В Башкирии требуют снизить тарифы ЖКХ
Скандал с потерявшимися в региональной системе тарифов ЖКХ ₽2 млрд и двойными учётами должен привести к заморозке увеличения стоимости услуг и их последующему снижению, считает активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.
22 июня, 09:14
Май
Автохам блокировал трамваи в Уфе
31 мая, 12:26

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