В Башкирии требуют снизить тарифы ЖКХ

Общественник выступил с открытым обращением к региональным властям и надзорным органам через социальные сети. Альберт Рахматуллин настаивает на том, что сейчас необходимо приостановить планируемое с 1 июля 2024 года увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Башкирии и в дальнейшем стоимость на ЖКУ стоит и вовсе снизить. Активист приводит серию доводов, в числе которых — скандал на ₽2 млрд.