В Башкирии требуют снизить тарифы ЖКХ

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Общественник выступил с открытым обращением к региональным властям и надзорным органам через социальные сети. Альберт Рахматуллин настаивает на том, что сейчас необходимо приостановить планируемое с 1 июля 2024 года увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Башкирии и в дальнейшем стоимость на ЖКУ стоит и вовсе снизить. Активист приводит серию доводов, в числе которых — скандал на ₽2 млрд.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила схему формирования тарифов на ЖКХ в Башкирии. «Федералы», а проверку проводила именно Москва, установили, что чиновники Башкирии заложили в цены на услуги необязательные работы и проводили двойной учёт одних и тех же затрат.
— ФАС России выдала Государственному комитету Республики Башкортостан 9 предписаний об устранении выявленных нарушений. И все??? А вот я предполагаю, что необходимо материалы проверки направить в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки, — считает активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.
Общественник предложил региональным властям отложить повышение цен в сфере ЖКХ, а прокуратуре Башкирии — заняться поиском коррупционных схем у Госкомитета РБ по тарифам.