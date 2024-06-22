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Updated Сегодня, 09:16

В Башкирии требуют снизить тарифы ЖКХ

В Башкирии требуют снизить тарифы ЖКХ

22 июня 2024, 09:14
Фото: Альберт Рахматуллин
Скандал с потерявшимися в региональной системе тарифов ЖКХ ₽2 млрд и двойными учётами должен привести к заморозке увеличения стоимости услуг и их последующему снижению, считает активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.

Общественник выступил с открытым обращением к региональным властям и надзорным органам через социальные сети. Альберт Рахматуллин настаивает на том, что сейчас необходимо приостановить планируемое с 1 июля 2024 года увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Башкирии и в дальнейшем стоимость на ЖКУ стоит и вовсе снизить. Активист приводит серию доводов, в числе которых — скандал на ₽2 млрд.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России проверила схему формирования тарифов на ЖКХ в Башкирии. «Федералы», а проверку проводила именно Москва, установили, что чиновники Башкирии заложили в цены на услуги необязательные работы и проводили двойной учёт одних и тех же затрат.

 

— ФАС России выдала Государственному комитету Республики Башкортостан 9 предписаний об устранении выявленных нарушений. И все??? А вот я предполагаю, что необходимо материалы проверки направить в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки, — считает активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.

 

Общественник предложил региональным властям отложить повышение цен в сфере ЖКХ, а прокуратуре Башкирии — заняться поиском коррупционных схем у Госкомитета РБ по тарифам.

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