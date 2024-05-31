Автохам блокировал трамваи в Уфе

На кадрах, опубликованных телеканалом, в ряд выстроились несколько трамваев. Причиной же внезапной остановки стал голубой кроссовер, который его владелец по неизвестной причине, решил припарковать, заехав задними колесами на трамвайные пути. Из-за поступка автомобилиста движение электротранспорта на данном участке оказалось парализовано.