Автохам блокировал трамваи в Уфе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как сообщает телеканал UTV, в Уфе неизвестный оставил автомобиль на трамвайных путях по ул. Оренбргская. В результате на участке путей образовалась пробка из электротранспорта.
На кадрах, опубликованных телеканалом, в ряд выстроились несколько трамваев. Причиной же внезапной остановки стал голубой кроссовер, который его владелец по неизвестной причине, решил припарковать, заехав задними колесами на трамвайные пути. Из-за поступка автомобилиста движение электротранспорта на данном участке оказалось парализовано.
Ранее стало известно, что Госкомитет РБ по тарифам решил пересмотреть стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Уфе. Цены предлагается повысить.