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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Автохам блокировал трамваи в Уфе

Автохам блокировал трамваи в Уфе

31 мая 2024, 12:26
Фото: 1MI
Припаркованный на трамвайных путях автомобиль может серьезно сказаться на работе общественного транспорта в городе.

Как сообщает телеканал UTV, в Уфе неизвестный оставил автомобиль на трамвайных путях по ул. Оренбргская. В результате на участке путей образовалась пробка из электротранспорта.

Видео: UTV

На кадрах, опубликованных телеканалом, в ряд выстроились несколько трамваев. Причиной же внезапной остановки стал голубой кроссовер, который его владелец по неизвестной причине, решил припарковать, заехав задними колесами на трамвайные пути. Из-за поступка автомобилиста движение электротранспорта на данном участке оказалось парализовано.

Ранее стало известно, что Госкомитет РБ по тарифам решил пересмотреть стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Уфе. Цены предлагается повысить.

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