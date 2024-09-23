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Сентябрь
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Срочно. Пожилой турист сорвался со скалы в Башкирии
22 сентября, 07:08
Башкирия вызвала истерику у туристки
7 сентября, 06:02
Август
Уфимский блогер получил собачье благословление
19 августа, 07:44
Медведь испугал туристов в Башкирии
8 августа, 07:19
Июнь
Малахов восхитился блогером из Уфы
Своими впечатлениями от участия в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» поделился лишившийся ног блогер Рустам Набиев, свои размышления он опубликовал в соцсетях.
28 июня, 13:54
Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии
Депутаты Башкирии решили закрепить проводников за всеми опасными маршрутами, сообщает пресс-служба регионального парламента.
18 июня, 06:32
Май
«Че так дешево?»: Жители Башкирии возмущены платой за подъем на Айгир
Жители Башкирии высказывают недовольство в связи с введением туристических сборов для подъема на скалу Айгир. Mkset собрал мнения туристов на неприятное нововведение.
21 мая, 04:18

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