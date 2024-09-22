Пожилой турист сорвался со скалы в Башкирии

Posted 22 сентября, 07:08
Published 22 сентября, 07:08
Modified 22 сентября, 07:11
Updated 22 сентября, 07:11
Случился инцидент на горе Малиновой. Экстремал при подъёме на вершину сорвался с высоты. Мужчина выжил, однако получил серьёзные травмы — вытаскивать пострадавшего в сложных условиях пришлось «службе 112».
Сотрудники оперативного ведомства оказали мужчине первую помощь, после чего отнесли его к карете скорой помощи и передали медикам. Сейчас он находится в госпитале в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Отметим, что на горе происходит уже второй инцидент за сентябрь 2024 года. Как сообщал Mkset, за неделю до происшествия в той же местности потерялась группа туристов.