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Posted 22 сентября, 07:08

Published 22 сентября, 07:08

Modified 22 сентября, 07:11

Updated 22 сентября, 07:11

Пожилой турист сорвался со скалы в Башкирии

Пожилой турист сорвался со скалы в Башкирии

22 сентября 2024, 07:08
Фото: ГК РБ по ЧС
Поход 60-летнего любителя активного отдыха в Белорецком районе Башкирии закончился ЧП, сообщает пресс-служба башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Случился инцидент на горе Малиновой. Экстремал при подъёме на вершину сорвался с высоты. Мужчина выжил, однако получил серьёзные травмы — вытаскивать пострадавшего в сложных условиях пришлось «службе 112».

Сотрудники оперативного ведомства оказали мужчине первую помощь, после чего отнесли его к карете скорой помощи и передали медикам. Сейчас он находится в госпитале в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.

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Отметим, что на горе происходит уже второй инцидент за сентябрь 2024 года. Как сообщал Mkset, за неделю до происшествия в той же местности потерялась группа туристов.

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