Уфимский блогер получил собачье благословление

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Блогер Рустам Набиев поделился кадрами своего покорения вершины Арарат в Турции. В ходе восхождения на гору уфимец встретил щенка — блогер посчитал, что это особенный знак. Чутьё его не подвело — уроженец Башкирии сумел успешно забраться на высоту 5,137 км.
— Животные чувствуют доброту!
— Из этого щеночка скоро вырастет такой же мощный и сильный духом боец, как и Рустам.
— Вот бы и мне такого. Я дума, у него есть хозяин, но он решил пожелать Рустаму лёгкого пути и удачи, — комментируют ролик пользователи.
Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в центре ВДВ Омска. В 2015 году в военной части произошло обрушение казармы. Множество человек погибли. Сейчас Набиев ведёт личный блог, покорил несколько вершин, в числе которых — гора Эльбрус.