Уфимский блогер получил собачье благословление

Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в центре ВДВ Омска. В 2015 году в военной части произошло обрушение казармы. Множество человек погибли. Сейчас Набиев ведёт личный блог, покорил несколько вершин, в числе которых — гора Эльбрус.