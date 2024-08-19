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Published Сегодня, 07:44

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Уфимский блогер получил собачье благословление

Уфимский блогер получил собачье благословление

19 августа 2024, 07:44
Фото: vk.com
Пользователей растрогало новое видео уфимца.

Блогер Рустам Набиев поделился кадрами своего покорения вершины Арарат в Турции. В ходе восхождения на гору уфимец встретил щенка — блогер посчитал, что это особенный знак. Чутьё его не подвело — уроженец Башкирии сумел успешно забраться на высоту 5,137 км.

— Животные чувствуют доброту!
— Из этого щеночка скоро вырастет такой же мощный и сильный духом боец, как и Рустам.
— Вот бы и мне такого. Я дума, у него есть хозяин, но он решил пожелать Рустаму лёгкого пути и удачи, — комментируют ролик пользователи.

Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в центре ВДВ Омска. В 2015 году в военной части произошло обрушение казармы. Множество человек погибли. Сейчас Набиев ведёт личный блог, покорил несколько вершин, в числе которых — гора Эльбрус.

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