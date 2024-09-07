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Updated Сегодня, 06:43

Башкирия вызвала истерику у туристки

Башкирия вызвала истерику у туристки

7 сентября 2024, 06:02
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Женщина не сумела самостоятельно спуститься с вершины Юрактау в Стерлитамакском районе Республики из-за приступа паники, рассказали в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.

В похож жительница Башкирии отправилась с друзьями. Благополучно забравшись на гору и вдоволь налюбовавшись местными красотами, приятели начали спускаться с вершины. Женщина однако в какой-то момент начала отставать от группы и в конце концов совсем отбилась от неё — любительницу активного отдыха внезапно охватил дикий страх.

Туристы сразу вызвали на место «112». Впрочем, через какое-то время женщина всё же смогла поробороть ужас и начать медленно двигаться по крутому спуску. Поход в итоге завершился благополучно, помощь спасателей не потребовалась.

Турист сорвался со скалы в Башкирии
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Инцидент на горе — за последние дни уже не первый. Ранее Mkset сообщал о том, что на Юрактау турист сорвался со скалы.

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#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Природа#Горы
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