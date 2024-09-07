Башкирия вызвала истерику у туристки

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В похож жительница Башкирии отправилась с друзьями. Благополучно забравшись на гору и вдоволь налюбовавшись местными красотами, приятели начали спускаться с вершины. Женщина однако в какой-то момент начала отставать от группы и в конце концов совсем отбилась от неё — любительницу активного отдыха внезапно охватил дикий страх.
Туристы сразу вызвали на место «112». Впрочем, через какое-то время женщина всё же смогла поробороть ужас и начать медленно двигаться по крутому спуску. Поход в итоге завершился благополучно, помощь спасателей не потребовалась.
Инцидент на горе — за последние дни уже не первый. Ранее Mkset сообщал о том, что на Юрактау турист сорвался со скалы.