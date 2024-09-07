Башкирия вызвала истерику у туристки

В похож жительница Башкирии отправилась с друзьями. Благополучно забравшись на гору и вдоволь налюбовавшись местными красотами, приятели начали спускаться с вершины. Женщина однако в какой-то момент начала отставать от группы и в конце концов совсем отбилась от неё — любительницу активного отдыха внезапно охватил дикий страх.