Байкера раздавила фура в Башкирии

ДТП произошло вечером в понедельник, 1 июня, у села Верный в Иглинском районе Башкирии на 1 495 км трассы М-5 «Урал». Жертвой аварии стал 32-летний байкер из Уфы. Он мчал на своем «Suzuki». В какой-то из моментов произошло сближение с попутной фурой «Volvо». Байкер оказался под колёсами грузовика. Не исключено, что он попал в «мертвую» зону обзора водителя большегруза.