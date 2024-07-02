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Байкера раздавила фура в Башкирии

Байкера раздавила фура в Башкирии

2 июля 2024, 07:28
Фото: ГАИ РБ
Смертельная авария с участие мотоциклиста без прав произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» близ села Верный, сообщает пресс-служба ГАИ РБ.

ДТП произошло вечером в понедельник, 1 июня, у села Верный в Иглинском районе Башкирии на 1 495 км трассы М-5 «Урал». Жертвой аварии стал 32-летний байкер из Уфы. Он мчал на своем «Suzuki». В какой-то из моментов произошло сближение с попутной фурой «Volvо». Байкер оказался под колёсами грузовика. Не исключено, что он попал в «мертвую» зону обзора водителя большегруза.

— 32-летний уфимец погиб на месте ДТП. Уже установлено, что у него не было водительских прав. Кроме того, летом 2023 года он получил штраф за пьяную езду без прав, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Водительские права#Штраф#Пьяная езда#Смертельная авария#Мотоциклист#Фура#Попутная фура
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