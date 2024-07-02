Байкера раздавила фура в Башкирии

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
ДТП произошло вечером в понедельник, 1 июня, у села Верный в Иглинском районе Башкирии на 1 495 км трассы М-5 «Урал». Жертвой аварии стал 32-летний байкер из Уфы. Он мчал на своем «Suzuki». В какой-то из моментов произошло сближение с попутной фурой «Volvо». Байкер оказался под колёсами грузовика. Не исключено, что он попал в «мертвую» зону обзора водителя большегруза.
— 32-летний уфимец погиб на месте ДТП. Уже установлено, что у него не было водительских прав. Кроме того, летом 2023 года он получил штраф за пьяную езду без прав, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.